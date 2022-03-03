Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya ilk büyük zaferini kazandı: Kritik şehri ele geçirdi Rusya ilk büyük zaferini kazandı: Kritik şehri ele geçirdi 03 Mart 2022 Perşembe Saat: 16:25 Rusya Ukrayna savaşının sekizinci gününde de bölgeden felaket haberleri gelmeye devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6220c1da74d8bd0da9329db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kiev'e sızmaya çalışan sabotaj timi kıskıvrak yakalandı Ukrayna'da TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı Rusya'nın yerleşim yerlerini bombalama anı kamerada Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi Ukrayna'dan dönen vatandaş sınırı nasıl geçtiklerini anlattı Canlı yayında büyük kavga! Kriz geçirdi, hastaneye kaldırıldı Savaştan 3 saat önce doğmuştu... Türkiye'ye getirildi İstanbul'da tehlikeli gerginlik: Taciz şüphelisinin evini taş yağmuruna tuttular Marketteki yalı hırsız güvenlik kamerasında