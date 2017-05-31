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  3. 31 Mayıs 2017 11:00

Rusya, IŞİD’i denizaltı ile vurdu

Rusya Deniz Kuvvetleri, Palmira bölgesinde bulunan IŞİD'e ait hedefleri seyir füzeleri ile vurduğunu duyurdu.

Video Galeri
Sarıyerde şehre inen domuz sürüsü kamerada
Sarıyerde şehre inen domuz sürüsü kamerada
Video Galeri
Otomobilin zulasında 2 kilo esrar ele geçirildi
Otomobilin zulasında 2 kilo esrar ele geçirildi
Video Galeri
Polis önce zanlıları, sonra silahları dizdi
Polis önce zanlıları, sonra silahları dizdi
Video Galeri
Atatürk silüeti erken göründü
Atatürk silüeti erken göründü
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Türk Akımı için gelen dev gemi, İstanbul Boğazında
Türk Akımı için gelen dev gemi, İstanbul Boğazında
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Arnavutköy’de iftar sofraları restoran havasında kuruluyor
Arnavutköy’de iftar sofraları restoran havasında kuruluyor