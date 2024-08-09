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Rusya, marketi bombaladı: Ölü ve yaralılar var

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın Donetsk bölgesinde bir markete düzenlediği hava saldırısında 4 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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