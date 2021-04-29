Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya meydan okudu! Rusya meydan okudu! 29 Nisan 2021 Perşembe Saat: 13:06 Dünyanın en büyük silah üreticisi ülkelerin başında gelen Rusya'nin yeni füze denemesi depreme yol açtı. Dünyayı ters köşeye yatıran Rusya lideri Putin, ikinci hamlesini yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/608a851fb36bd35c2a2b467f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR .Bir ülke tükenmenin eşiğinde Hayvan otlatan köylüler tesadüfen buldu! Kaçış yöntemleri polisi bile şaşkına çevirdi! Ankara'da 1 Mayıs açıklamasına polis müdahalesi Bolu Dağı Tüneli'nde trafik durdu! Pençe'de SİHA ile tam isabet: 5 terörist etkisiz hale getirildi 5 bin personelle dev operasyon! Prof. Dr. Celal Şengör'e sosyal medyayı sallayan deprem sorusu .Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı