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Rusya meydan okudu!

Dünyanın en büyük silah üreticisi ülkelerin başında gelen Rusya'nin yeni füze denemesi depreme yol açtı. Dünyayı ters köşeye yatıran Rusya lideri Putin, ikinci hamlesini yaptı.

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