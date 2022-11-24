Rusya ölüm olup yağdı! 70 füze birden ateşlendi!

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından Ukrayna topraklarına 70 füze fırlatıldığını açıkladı. Khmelnytskyi Nükleer Santrali ile Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nin ise ulusal elektrik şebekesi ile bağlantılarının kesildiği bildirildi.

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