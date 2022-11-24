Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya ölüm olup yağdı! 70 füze birden ateşlendi! Rusya ölüm olup yağdı! 70 füze birden ateşlendi! 24 Kasım 2022 Perşembe Saat: 08:55 Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya tarafından Ukrayna topraklarına 70 füze fırlatıldığını açıkladı. Khmelnytskyi Nükleer Santrali ile Güney Ukrayna Nükleer Santrali’nin ise ulusal elektrik şebekesi ile bağlantılarının kesildiği bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637f07456c6f2a6656066b83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yabancı uyruklu dehşeti kamerada Deprem sırasında esrarengiz olay: Saniye saniye kamerada Milli Muharip Uçak'ta heyecanlandıran gelişme Deprem anında yaşanan ışık patlaması kamera HDP’li Ömer Öcalan'dan polis drone'una saldırı Operasyon bölgesinden yeni görüntüler! Hainler işte böyle vuruldu Mustafa Sarıgül'den güldüren gaf! Düzce depreminden acı haber: 2 kişi hayatını kaybetti, 68 yaralı var Susuzluk alarmı! Baraj kurudu, 15-20 günlük su kaldı