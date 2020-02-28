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  3. 28 Şubat 2020 21:00

Rusya savaş gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

İdlib'de TSK'ya yönelik düzenlenen ve 33 askerin hayatını kaybettiği saldırının gündemin ilk sırasına otururken Rusya'nın Akdeniz'e gönderdiği iki fırkateyn bugün İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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