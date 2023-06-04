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Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini füzeyle vurdu

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Rusya, Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde yerleşim yerini füzeyle vurdu. Saldırıda 18 kişinin yaralandığı, 2 çocuğun enkaz altında kaldığı belirtildi.

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