Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini füzeyle vurdu Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini füzeyle vurdu 04 Haziran 2023 Pazar Saat: 12:55 Güncelleme: 04 Haziran 2023 Pazar 12:55 Rusya, Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde yerleşim yerini füzeyle vurdu. Saldırıda 18 kişinin yaralandığı, 2 çocuğun enkaz altında kaldığı belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647c5f91aafce646ad02c2a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlığı Mehmet Şimşek'e devreden Nebati ''ohh'' çekti Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları uçtu Bir ülke yasta! Can kaybı 294'e yükseldi Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor İstanbul Boğazı'nda yüksek ses krizi Oto farelerine balkondan patates fırlattı; onlar da taş attı Sabah ahıra gidince acı manzarayla karşılaştı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da sokak ortasında bıçaklı kavga