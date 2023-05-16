Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya, Ukrayna'daki çatışma görüntülerini paylaştı Rusya, Ukrayna'daki çatışma görüntülerini paylaştı 16 Mayıs 2023 Salı Saat: 11:00 Güncelleme: 16 Mayıs 2023 Salı 11:00 Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinin Ukraynalı askerlerle çatıştığı görüntüleri paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64633818c3eb5c242505d2c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı İstanbul'da seçim şarkısı çalan araca saldırı! Kabusu yaşattılar İstanbul'da E-5'i kilitleyen kaza! 1 Yaralı var Acil iniş yapan kargo uçağının iniş takımı koptu Eski CHP'li açtı ağzını yumdu gözünü: ''Dalkavuklarla yürüyen Kılıçdaroğlu istifa etmeli'' Canlı yayında 2'nci turu çözdü, sosyal medya yıkıldı Canlı yayında 2'nci turu çözdü, sosyal medya yıkıldı Kızılay eski başkanı Kerem Kınık: ''Bye bye happiness'' Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'na ''Bunun bedelini ödeyecek''