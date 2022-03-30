Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya, Ukrayna'nın S-300'lerini havaya uçurdu Rusya, Ukrayna'nın S-300'lerini havaya uçurdu 30 Mart 2022 Çarşamba Saat: 16:05 Rus ordusu, Ukrayna’nın elinde bulunan hava savunma füze sistemi S-300’lerin imha görüntülerini yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6244559c21e8064339205e4b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 5 yaşındaki çocuğun gözü önünde dehşet saçtı Skandal olay: Polis memuru, görevi sırasında cinsel ilişkiye girerken yakalandı Babacan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye: ''Birbirinizin yüzüne nasıl bakabiliyorsunuz?'' Kadın yolcudan minibüs şoförüne ''Will Smith'' tokadı! MAK Araştırma Başkanı son anketi ''hiç bir zaman böyle bir oran görmedik'' diyerek açıkladı Hande Erçel yeni sevgilisiyle fena yakalandı! Bakın kimin eski sevgilisiymiş... Yabancı uyrukluların sokak ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada Üniversite öğrencisi genç kadın kabusu yaşadı! Görüntüler korkunç Yandaş medyadan Necmettin Erbakan'a makas! Bu sözlerini kırptılar