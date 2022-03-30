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Rusya, Ukrayna'nın S-300'lerini havaya uçurdu

Rus ordusu, Ukrayna’nın elinde bulunan hava savunma füze sistemi S-300’lerin imha görüntülerini yayınladı.

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