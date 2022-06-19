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Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'den işte böyle vurdu! O anlar kamerada

Ukrayna'yı işgal harekatına aralıksız devam eden Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılan seyir füzeleriyle vurduğu anlara dair görüntüleri yayınladı.

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