Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'den işte böyle vurdu! O anlar kamerada Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'den işte böyle vurdu! O anlar kamerada 19 Haziran 2022 Pazar Saat: 23:30 Ukrayna'yı işgal harekatına aralıksız devam eden Rusya, Ukrayna'yı Karadeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılan seyir füzeleriyle vurduğu anlara dair görüntüleri yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62af875c0e9d3b0eaa0c63f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin İnsansız Deniz Araçları denize indi İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar boğazı sardı Yandaş medyana skandal ''cin çıkarma seansı'' yayını! ''Erdoğan’ı hep birlikte emekli edeceğiz'' Mesut Özil kardeşinin düğününde kurtlarını döktü Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü: Çocukların geleceği ile oynuyorsunuz Bodrum'da ''İki meydan bir cadde'' proje sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi Atatürk'e ve Türk Bayrağı'na hain saldırı İstanbul'da polise tekme tokat saldırı! O anlar kamerada