Rusya yanlışlıkla kendini bombaladı

Bir yılı aşkın süredir Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına devam eden Rusya bu sefer Ukrayna’ya 40 kilometre uzaklıkta olan kendi topraklarını bombaladı.

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