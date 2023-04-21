Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya yanlışlıkla kendini bombaladı Rusya yanlışlıkla kendini bombaladı 21 Nisan 2023 Cuma Saat: 17:45 Güncelleme: 21 Nisan 2023 Cuma 17:45 Bir yılı aşkın süredir Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına devam eden Rusya bu sefer Ukrayna’ya 40 kilometre uzaklıkta olan kendi topraklarını bombaladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6442a1894c26e329d2719933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstiklal Caddesi'nde bayram yoğunluğu Adana'da sağanak ve dolu; yollar göle döndü Bir km'lik bayramlaşma kuyruğu kamerada Diyarbakır’da oluşan hortum kamerada AK Partili esnaftan AK Parti'ye ''Mansur Yavaş'' yanıtı 16 yaşındaki gence işkence yapıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştılar Erdoğan'dan kadın gazeteciye: ''Kız gel gel, bunu her yerde bulamazsın'' Kılıçdaroğlu'na mezarlıkta çirkin saldırı İstanbul'da Suriyeliler birbirine girdi! Yaralılar var