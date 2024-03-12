Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya'da 15 kişiyi taşıyan uçak düştü Rusya'da 15 kişiyi taşıyan uçak düştü 12 Mart 2024 Salı Saat: 15:15 Güncelleme: 12 Mart 2024 Salı 15:15 Rusya'nın İvanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan nakliye uçağı düştü. Uçağın düştüğü ana dair görüntüler de ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f04771bad8fb79b90d1f23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 kişilik ailenin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor! Yunanistan ve Suriye sınırında 46 kişi yakalandı Bakan Göktaş'tan BM'de İsrail protestosu: Salonu terk etti İmamoğlu, para sayma görüntülerinin perde arkasını açıkladı Kuyumculardan gram altın için tarihi uyarı Bugün de utandık: Burası Türkiye'nin ''çöp'' ormanı 98 yaşında vefat etmişti... Asırlık el yazısı notlarında bir ömrün tanığı oldu