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  4. Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi

Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi

Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’ndeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangında ölü sayısı 35'e yükseldi.

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