  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 19 Ekim 2019 13:15

Rusya'da baraj çöktü: Çok sayıda ölü var

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde baraj çöktü. İşçiler için kurulan yatakhaneleri su basması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan anlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan anlar
Video Galeri
Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü
Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 2 ölü
Video Galeri
Yer: Küçükçekmece... Dakikalarca ağacı kırmaya çalıştı !
Yer: Küçükçekmece... Dakikalarca ağacı kırmaya çalıştı !
Video Galeri
Balon balığı teneke kutuyu böyle parçaladı
Balon balığı teneke kutuyu böyle parçaladı
Video Galeri
Sabiha Gökçen'de 3 milyon liralık kaçak telefon operasyonu
Sabiha Gökçen'de 3 milyon liralık kaçak telefon operasyonu
Video Galeri
Erdoğan'dan silah ambargosu açıklaması
Erdoğan'dan silah ambargosu açıklaması
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM