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  3. 16 Mayıs 2017 15:45

Rusyada binada doğalgaz patlama: 2 ölü

Rusya’nın güneybatısındaki Volgagrad şehrindeki bir binada doğalgaz patlaması sonucu en az 2 kişinin öldüğü ve 8 kişinin yaralandığı açıklandı.

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