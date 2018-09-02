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  3. 02 Eylül 2018 18:40

Rusya’da binlerce kişi emeklilik reformunu protesto etti

Rusya’da emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısı, binlerce kişi tarafından protesto edildi.Rusya’nın başkenti Moskova ile Novosibirsk, Vladivostok ve St Petersburg kentlerinde toplanan binlerce kişi hükümetin emeklilik yaşını erkeklerde 60’tan 65’e, kadınlarda ise 55’ten 63’e çıkarma planını protesto etti. Parti bayrakları da taşıyan yaklaşık 9 bin gösterici, emeklilik yaşının...

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