Rusya’da diplomasını alan 88 nükleer mühendis istihdam edildi
16 Ağustos 2019 09:25
Rusya’da diplomasını alan 88 nükleer mühendis istihdam edildi
Mersin’in Gülnar ilçesi sınırlarında yapımına başlanan Akkuyu NGS’de istihdam edilmek üzere Rusya Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi’nde burslu eğitime alınan öğrencilerden 88’i Rusya Yüksek Öğretim diplomalarını alır almaz işe başladı. Akkuyu Nükleer A.Ş’de istihdam edilen nükleer enerji mühendisi Türkler, Rusya’daki nükleer santrallarda staj yaparak kendilerini geliştiriyor. Türkiye...