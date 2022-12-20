Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya'da doğalgaz boru hattında patlama Rusya'da doğalgaz boru hattında patlama 20 Aralık 2022 Salı Saat: 17:25 Rusya’da Urengoy-Pomari-Ujgorod Doğal Gaz Boru Hattı'nda patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a1c5d0c1190c12f21d4283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asgari ücret toplantısı sona erdi! Türk-İş son teklifini açıkladı Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da çocuklara aylık 330 TL'lik Kantin Desteği başlıyor İmamoğlu'nun katıldığı CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'ndan olay sözler Uzungöl beyaz gelinliğini giydi! Kartpostallık görüntüler Buraya kış uğramıyor! Aralık ayında sahiller doldu Kasiyere ''Başın niye açık'' diyen Fas uyruklu şahıs marketten kovuldu İstanbul'da tramvay raydan çıktı: Yaralılar var! İstanbul'da dehşet! Çocuklarıyla birlikte intihar etti O Türkiye’nin en şansız geyiği! Böyle görüntülendi