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Rusya'da doğalgaz boru hattında patlama

Rusya’da Urengoy-Pomari-Ujgorod Doğal Gaz Boru Hattı'nda patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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