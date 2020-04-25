  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Nisan 2020 17:15

Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar ! Çığlıklar mahalleyi inletti

Rusya'da maskeli 3 kişi bir apartmanın önünde annesiyle yürüyen genç kızı kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Şüpheli gözaltına alındı.

Video Galeri
Bakırköy'de hareketlilik ! ''Çantamda bomba var'' deyip raylara oturdu
Bakırköy'de hareketlilik ! ''Çantamda bomba var'' deyip raylara oturdu
Video Galeri
Geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı hale geldi !
Geçirdiği kaza sonrası yatağa bağımlı hale geldi !
Video Galeri
Koronavirüs öncesi ve sonrası Taksim
Koronavirüs öncesi ve sonrası Taksim
Video Galeri
Rusya’da helikopter kazası: 6 yaralı
Rusya’da helikopter kazası: 6 yaralı
Video Galeri
Komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlar
Komşu evlerde 2 dakika farkla iftar açıyorlar
Video Galeri
Koronavirüs sonrası Türkiye'nin tatil cenneti onlara kaldı!
Koronavirüs sonrası Türkiye'nin tatil cenneti onlara kaldı!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM