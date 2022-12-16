Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya’da helikopter düştü! 3 ölü Rusya’da helikopter düştü! 3 ölü 16 Aralık 2022 Cuma Saat: 19:30 Güncelleme: 16 Aralık 2022 Cuma 19:30 Rusya'ya bağlı Buryatya Özerk Cumhuriyeti’de Mİ-8 tipi helikopterin Baikal Havaalanı'na inişi sırasında alev alarak düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639c9d1be28caa45ca78ed13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Minibüs sulama kanalına düştü: 9 ölü, 2 yaralı 7 çocuklu adama kaçan kadın, tek bir sözüyle stüdyoyu karıştırdı CNN Türk canlı yayınında İmamoğlu ile Akşener böyle ''ti''ye alındı İstanbul'da özel hastanede ''kayıtsız'' doktor kavgası İstanbul'da Levent'te bulunan Metrocity AVM'de yangın çıktı Belediyenin dağıttığı yardım kolileri için skandal iddia İstanbul'da kurye taşıdığı dövizleri düşürdü, parayı kapan kaçtı! Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması Zerrin Özer mezar başında şarkı söyledi, ortalık karıştı