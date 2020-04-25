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  3. 25 Nisan 2020 12:45

Rusya’da helikopter kazası: 6 yaralı

Rusya’da 8 kişinin bulunduğu özel helikopterin sert iniş yapması sonucu 6 kişi yaralandı. Yetkililer, helikopterin kötü hava koşulları ve pilot hatası nedeniyle sert iniş yaptığını ifade etti.

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