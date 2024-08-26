Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya'da panik! 11 Eylül saldırıları gibi... 37 katlı binaya kamikaze saldırısı Rusya'da panik! 11 Eylül saldırıları gibi... 37 katlı binaya kamikaze saldırısı 26 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 17:27 Güncelleme: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 17:27 Rusya'da sabah saatlerinde 11 Eylül benzeri kamikaze drone saldırısı gerçekleşti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cc90b6dfd3b595380911c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 3 kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı İşte Türkiye'nin en dar sokağı: Karşıdan biri gelince geri dönüyorlar Uzaklaştırma kararı yine korumadı: Cani koca, eşini sokak ortasında katletti Eskişehir'de korkunç kaza: Otomobil 2'ye bölündü, ölü ve yaralılar var Sınır ötesinde 3 terörist daha öldürüldü Olmaz demeyin çünkü oldu: Evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Antalya'da kıyamet koptu: Hortum sahili savaş alanına çevirdi Büyükçekmece Gölü kayboldu: 100 yıllık tarih ortaya çıktı Pala, bıçak ve sopalarla tekneyi bastılar: Yaralılar var