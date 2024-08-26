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  4. Rusya'da panik! 11 Eylül saldırıları gibi... 37 katlı binaya kamikaze saldırısı

Rusya'da panik! 11 Eylül saldırıları gibi... 37 katlı binaya kamikaze saldırısı

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Rusya'da sabah saatlerinde 11 Eylül benzeri kamikaze drone saldırısı gerçekleşti.

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