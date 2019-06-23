Rusya’da sac levhayla birlikte zemine düşen işçi öldü
23 Haziran 2019 13:50
Rusya’da sac levhayla birlikte zemine düşen işçi öldü
Rusya’da çatıyı tamir eden bir işçi, sac levhayla birlikte zemine çakıldı. Sac levhanın yaraladığı işçi hayatını kaybetti. Rusya’nın kuzeyinde bulunan Voronej şehrinde 3 katlı bir binanın çatısı tamir edildiği sırada feci bir kaza yaşandı. Çatıda çalışan işçilerden biri galvaniz çatı sacını tutmaya çalıştı. Arkadaşıyla birlikte sacı tuttuğu sırada dengesini kaybeden işçi binanın çatısından...