  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Haziran 2019 13:50

Rusya’da sac levhayla birlikte zemine düşen işçi öldü

Rusya’da çatıyı tamir eden bir işçi, sac levhayla birlikte zemine çakıldı. Sac levhanın yaraladığı işçi hayatını kaybetti. Rusya’nın kuzeyinde bulunan Voronej şehrinde 3 katlı bir binanın çatısı tamir edildiği sırada feci bir kaza yaşandı. Çatıda çalışan işçilerden biri galvaniz çatı sacını tutmaya çalıştı. Arkadaşıyla birlikte sacı tuttuğu sırada dengesini kaybeden işçi binanın çatısından...

Video Galeri
Tarihi Çin bahçelerine turist akını
Tarihi Çin bahçelerine turist akını
Video Galeri
74 yaşındaki Sultan teyze hasta yatağından kalkıp sandığa gitti
74 yaşındaki Sultan teyze hasta yatağından kalkıp sandığa gitti
Video Galeri
Acun Ilıcalı: “Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim”
Acun Ilıcalı: “Fazla gerilim var, hiç de mutlu değilim”
Video Galeri
Papağanıyla oy vermeye gelen vatandaş ilgi odağı oldu
Papağanıyla oy vermeye gelen vatandaş ilgi odağı oldu
Video Galeri
Abdullah Gül oyunu kullandı
Abdullah Gül oyunu kullandı
Video Galeri
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM