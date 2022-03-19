Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya'da şoke eden görüntüler: Askerlik şubesine molotof kokteylli saldırı Rusya'da şoke eden görüntüler: Askerlik şubesine molotof kokteylli saldırı 19 Mart 2022 Cumartesi Saat: 15:30 Rusya’da savaş karşıtlarının protestoları sürerken, Rusya'nın Moskova Oblastı'na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6235ccde46b20a1b7c48e213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esrarla yakalanan güzellik uzmanından şoke eden sözler Ortalığı savaş alanına çevirdiler, sandalyeler havada uçuştu Rusya, Mikolayiv kentini vurdu Balıkçı bu sefer gerçekten bir canavar yakaladı: Kıskaçlı balık görenleri şoke etti! Yine HaberTürk, yine bir canlı yayın, yine garip sesler... İstanbul'da sürücülerin karla mücadelesi kamerada Susturuculu, kanlı kuyumcu saldırısı kamerada İstanbul'da kayan araç yayalara çarptı! Korkunç kaza kamerada İstanbul'da şeytana bile ''pes'' dedirtecek dolandırıcılık