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Rusya'da şoke eden görüntüler: Askerlik şubesine molotof kokteylli saldırı

Rusya’da savaş karşıtlarının protestoları sürerken, Rusya'nın Moskova Oblastı'na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi. 

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