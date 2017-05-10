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  3. 10 Mayıs 2017 18:45

Rusyada tramvay alev alev yandı

Rusya’nın Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk kentinde, yolcuları taşıyan tramvay, yanarak kül oldu.

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‘Bir şiirdir koşmak’
‘Bir şiirdir koşmak’
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Başsavcının hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
Başsavcının hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında
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Kamyonun yakıt tankına çarpan motosikletli alevler içinde kaldı
Kamyonun yakıt tankına çarpan motosikletli alevler içinde kaldı
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Köylüler yolu trafiğe kapattı
Köylüler yolu trafiğe kapattı
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Başsavcı ile şoförü, suikast gibi kazada öldü
Başsavcı ile şoförü, suikast gibi kazada öldü
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Sosyal Medyanın en çok konuşulan filmi 9 Haziranda vizyonda
Sosyal Medyanın en çok konuşulan filmi 9 Haziranda vizyonda