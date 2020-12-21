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  3. 21 Aralık 2020 14:20

Rusya'da vaka sayısı rekor kırdı

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden olan Rusya'da günlük vaka sayısı rekor kırdı. Son 24 saatte 29 bin 350 kişide koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

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