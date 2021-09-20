Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde silah sesleri Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde silah sesleri 20 Eylül 2021 Pazartesi Saat: 11:21 Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldı. Öğrenciler ve öğretim görevlilerinin bir kısmının sınıflarda saklanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6148448c83bc112d1b286013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Metiner'den canlı yayına damgasını vuran ''memur matematik hesabı'' Fatih Terim gitti, Bilal Erdoğan geldi Bülent Ersoy'un canlı yayında mikrofonu açık kalınca olanlar oldu Trafikte olanlara Allah sabır versin! İstanbul'da trafik durdu Haluk Bilginer'den ödül törene damga vuran konuşma Bülent Ersoy, canlı yayına alkollü mü çıktı ? Üniversite öğrencileri ''barınamıyoruz'' deyip parkta uyudu Meğer Erdoğan'a göre ''abartılacak bir sorun değil''miş! Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan ''çılgın'' bu sefer öyle bir şey yaptı ki...