  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde silah sesleri

Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde silah sesleri

Rusya’daki Perm Devlet Üniversitesi’nde kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından ateş açıldı. Öğrenciler ve öğretim görevlilerinin bir kısmının sınıflarda saklanıyor.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
AK Partili Metiner'den canlı yayına damgasını vuran ''memur matematik hesabı''
Fatih Terim gitti, Bilal Erdoğan geldi
Bülent Ersoy'un canlı yayında mikrofonu açık kalınca olanlar oldu
Trafikte olanlara Allah sabır versin! İstanbul'da trafik durdu
Haluk Bilginer'den ödül törene damga vuran konuşma
Bülent Ersoy, canlı yayına alkollü mü çıktı ?
Üniversite öğrencileri ''barınamıyoruz'' deyip parkta uyudu
Meğer Erdoğan'a göre ''abartılacak bir sorun değil''miş!
Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan ''çılgın'' bu sefer öyle bir şey yaptı ki...