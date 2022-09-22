Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya'dan Antalya'ya kaçış! Bilet fiyatları 70 bin liraya fırladı Rusya'dan Antalya'ya kaçış! Bilet fiyatları 70 bin liraya fırladı 22 Eylül 2022 Perşembe Saat: 18:00 Rusya'da kısmı askeri seferberlik ilan edilmesinin ardından Rus vatandaşları akın akın Antalya'ya gelmeye başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632c7881cfe6ef432c1f00b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Penceresinde karşılaştığı yabancı nedeniyle korku dolu anlar yaşadı Biden'ın adeta beyni durdu! Şaşkına çeviren görüntüler Flamingo cennetinde katliam! Esra Erol'un programına çıkan Cemile, sosyal medyayı salladı Seviye yerlerde: Mehmet Ali Erbil'den TikTok fenomenine ağır küfür Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı Rusya'da kaos! Akın akın Antalya'ya geliyorlar Avrupalı zincir marketler rotayı Türkiye'ye çevirdi Bağımsızlık ilan eden ülkeyi ilk tanıyan devlet Türkiye oldu