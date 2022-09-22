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  4. Rusya'dan Antalya'ya kaçış! Bilet fiyatları 70 bin liraya fırladı

Rusya'dan Antalya'ya kaçış! Bilet fiyatları 70 bin liraya fırladı

Rusya'da kısmı askeri seferberlik ilan edilmesinin ardından Rus vatandaşları akın akın Antalya'ya gelmeye başladı.

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