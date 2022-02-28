Rusya'nın balistik füze ile vurdu! O anlar kamerada

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının 4. gecesinde yine çatışmalar şiddetlenirken, Rusya tarafından ülkenin bazı kentlerine tekrardan balistik füze saldırıları düzenlendi.

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