  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Rusya'nın işgal hazırlığı uydudan görüntülendi

Rusya'nın işgal hazırlığı uydudan görüntülendi

Belarus'un Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Uydu görüntülerinde Ukrayna sınırına yakın bir bölgede sahra hastanesi inşa edildiği görüldü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sabiha Gökçen'de ''kahya'' dehşeti
İki gence tekme tokat dayak kamerada
Yunanistan Türk balıkçılarına ateş açtı! Yaralılar var
Ezgi Sertel'in Mezdekeli paylaşımı sosyal medyayı salladı
Metin Özkan ''montaj'', Ufuk Enginler ''korktum'' dedi
AK Partili başkandan, belediye çalışanlarına dikkat çeken tehdit
İstanbul'a gelen Ukraynalılar: ''İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor''
İstanbul'da 2 fabrikada peş peşe yangınlar
Sedat Peker aylar sonra yeni bir video ile ortaya çıktı