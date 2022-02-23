Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya'nın işgal hazırlığı uydudan görüntülendi Rusya'nın işgal hazırlığı uydudan görüntülendi 23 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 11:27 Belarus'un Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Uydu görüntülerinde Ukrayna sınırına yakın bir bölgede sahra hastanesi inşa edildiği görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6215efe82dd8271d73290957" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sabiha Gökçen'de ''kahya'' dehşeti İki gence tekme tokat dayak kamerada Yunanistan Türk balıkçılarına ateş açtı! Yaralılar var Ezgi Sertel'in Mezdekeli paylaşımı sosyal medyayı salladı Metin Özkan ''montaj'', Ufuk Enginler ''korktum'' dedi AK Partili başkandan, belediye çalışanlarına dikkat çeken tehdit İstanbul'a gelen Ukraynalılar: ''İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor'' İstanbul'da 2 fabrikada peş peşe yangınlar Sedat Peker aylar sonra yeni bir video ile ortaya çıktı