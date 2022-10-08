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  4. Rusya'nın ''Saldırı olursa kıyamet olur'' dediği köprüde patlama

Rusya'nın ''Saldırı olursa kıyamet olur'' dediği köprüde patlama

Rusya ile Kırım yarımadasını birbirine bağlayan Kırım Köprüsü'nde patlama meydana geldi.

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