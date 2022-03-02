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Rusya'nın saldırısına markette yakalandılar

Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nde vatandaşlar, Donetsk'teki Rusya'nın kontrolündeki Petrovski kentinde bir marketten alışveriş yaptıkları sırada roket saldırısına yakalandı.

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