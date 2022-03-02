Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya'nın saldırısına markette yakalandılar Rusya'nın saldırısına markette yakalandılar 02 Mart 2022 Çarşamba Saat: 09:00 Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nde vatandaşlar, Donetsk'teki Rusya'nın kontrolündeki Petrovski kentinde bir marketten alışveriş yaptıkları sırada roket saldırısına yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621f07f2535a2f119055b253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doğu Perinçek Rus televizyonuna konuştu Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu imha etti! Ukraynalı sosyal medya fenomeni terk edilen Rus tankına binip nasıl çalıştırılacağını anlattı Ukrayna Büyükelçiliği: 20 Rus savaş uçağı düşürüldü Kadirov'un Çeçen ordusu Ukrayna topraklarında görüntülendi Rus güçleri, sivillerin yaşadığı apartmanı vurdu Masumlar Apartmanı yeni bölümünde neler olacak ? Yine İstanbul, yine Esenyurt, yine bir taksici, yine tekme tokat saldırı! Ukrayna ordusu, Rus askerlerini rehin aldı