Anasayfa Video Galeriler Gündem Rusya'nın yerleşim yerlerini bombalama anı kamerada Rusya'nın yerleşim yerlerini bombalama anı kamerada 03 Mart 2022 Perşembe Saat: 16:45 Rusya ordusu, Ukrayna'nın Çernihiv kentinde yerleşim yerlerini hedef aldı. Saldırı anı araç kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6220c66f1617435c2f4ef323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kiev'e sızmaya çalışan sabotaj timi kıskıvrak yakalandı Ukrayna'da TRT Haber ekibi çatışmanın ortasında kaldı Rusya ilk büyük zaferini kazandı: Kritik şehri ele geçirdi Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi Ukrayna'dan dönen vatandaş sınırı nasıl geçtiklerini anlattı Canlı yayında büyük kavga! Kriz geçirdi, hastaneye kaldırıldı Savaştan 3 saat önce doğmuştu... Türkiye'ye getirildi İstanbul'da tehlikeli gerginlik: Taciz şüphelisinin evini taş yağmuruna tuttular Marketteki yalı hırsız güvenlik kamerasında