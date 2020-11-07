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  3. 07 Kasım 2020 16:30

Rusya'ya göktaşı düştü! O anlar kamerada

Rusya'nın Kuban bölgesine göktaşı düştü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.

Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugünlere tüzüklerle çarpışa çarpışa geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bugünlere tüzüklerle çarpışa çarpışa geldik
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Taksim'de maske denetimi: İçecek içmek bile yasak!
Taksim'de maske denetimi: İçecek içmek bile yasak!
Video Galeri
Bilim Kurulu üyesinden ateş ölçer uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden ateş ölçer uyarısı
Video Galeri
Kamyonetin açık unutulan kasa kapağı başına çarptı!
Kamyonetin açık unutulan kasa kapağı başına çarptı!
Video Galeri
Sokağa saçılan paraları toplayıp sahibine teslim ettiler
Sokağa saçılan paraları toplayıp sahibine teslim ettiler
Video Galeri
Yaşlı adam TIR'ın altında kaldı! Feci olay kamerada
Yaşlı adam TIR'ın altında kaldı! Feci olay kamerada
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