Rüyasında gördüğü kabus uyanında gerçek oldu

Konya’da gece rüyasında deprem ve göçük olduğunu gören bir çiftçi sabah uyandığında evine 100 metre mesafede oluşan dev obruğu görünce gözlerine inanamadı.

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