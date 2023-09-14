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Rüyasında gördüğü kabus uyanında gerçek oldu

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Konya’da gece rüyasında deprem ve göçük olduğunu gören bir çiftçi sabah uyandığında evine 100 metre mesafede oluşan dev obruğu görünce gözlerine inanamadı.

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