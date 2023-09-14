Anasayfa Video Galeriler Gündem Rüyasında gördüğü kabus uyanında gerçek oldu Rüyasında gördüğü kabus uyanında gerçek oldu 14 Eylül 2023 Perşembe Saat: 12:50 Güncelleme: 14 Eylül 2023 Perşembe 12:50 Konya’da gece rüyasında deprem ve göçük olduğunu gören bir çiftçi sabah uyandığında evine 100 metre mesafede oluşan dev obruğu görünce gözlerine inanamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6502d76466410316fd339a97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dikkat! Bu kahrolası SMS'ler size de gelmiş olabilir! Ünlü modacının Türkiye'deki Barbie defilesi olay oldu Karadeniz'deki incelemelerin sonuçları geldi; haberler kötü Türkiye'nin cennetinde korkutan balık ölümleri İstanbul'da 5 katlı binada yangın paniği 112 Acil Sağlık Ekibi'nden yaralı tavuğa müdahale Örümcek adam hırsız kamerada! Düz duvara böyle tırmandı Kadın motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçan taksiciden intikamı bu oldu İnternetten cep telefonu sipariş etmişti, bakın ne geldi