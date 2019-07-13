  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Temmuz 2019 12:01

S-400 teslimatında ikinci gün: Rus kargo uçağı Ankara'ya indi

Dün başlayan Rusya'dan Türkiye'ye S-400 teslimat süreci bugün de devam ediyor. S-400 parçalarını taşıyan bir Rus kargo uçağı daha Mürted Hava Üssü’ne indi.

Video Galeri
Behzat Ç.’nin fragmanında dikkat çeken Melih Gökçek detayı
Behzat Ç.’nin fragmanında dikkat çeken Melih Gökçek detayı
Video Galeri
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Amerikan savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Video Galeri
Kadın sürücü kendisine korna çalan araca çekiçle saldırdı
Kadın sürücü kendisine korna çalan araca çekiçle saldırdı
Video Galeri
Bisikletli çocuğun kazası güvenlik kamerasında
Bisikletli çocuğun kazası güvenlik kamerasında
Video Galeri
İstanbul Valiliğinden, Aydos Ormanındaki yangına ilişkin açıklama
İstanbul Valiliğinden, Aydos Ormanındaki yangına ilişkin açıklama
Video Galeri
Onur Büyüktopçu, Damat Bayıldı için imaj değiştirdi
Onur Büyüktopçu, Damat Bayıldı için imaj değiştirdi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM