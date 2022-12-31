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  4. S-400 ve Patriotların yerli rakibi 100 km'yi aşan hedefi vurdu

S-400 ve Patriotların yerli rakibi 100 km'yi aşan hedefi vurdu

ROKETSAN tarafından geliştirilen ve S-300, S-400 ve Patriot gibi sistemlerin rakibi olan Siper Ürün-1 Sisteminden Güdümlü Test Füzesiyle 100 km’yi aşan menzildeki hedef başarıyla vuruldu.

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