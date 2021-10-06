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Saadet Partili il başkanı aracında ölü bulundu

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Yurtbay'ın intihar ettiği tahmin ediliyor.

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