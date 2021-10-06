Anasayfa Video Galeriler Gündem Saadet Partili il başkanı aracında ölü bulundu Saadet Partili il başkanı aracında ölü bulundu 06 Ekim 2021 Çarşamba Saat: 17:50 Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, aracında silahla vurulmuş halde bulundu. Yurtbay'ın intihar ettiği tahmin ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615db7d90901a24dab62e813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu! ''50 bin lira teklif etti'' İstanbul'daki kazılarda tarihi keşif! İlk defa gün yüzüne çıkarıldı Öz anne dehşeti! 4 çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi İstanbul'un Kurtuluşu Taksim'de kutlandı Uzmanlar tarih verdi! Grip pik yapacak 5 milyon 733 bin liralık vurgun yaparak İran'a kaçtı Hadi Özışık'ın canlı yayındaki zor anları Fatih Tezcan ağlayarak çektiği video sonrası helallik istedi Alkol masasındaki tartışma kanlı bitti! Başından vurup...