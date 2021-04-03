Anasayfa Video Galeriler Gündem Saadet Partisi yeni ittifakın adını açıkladı Saadet Partisi yeni ittifakın adını açıkladı 03 Nisan 2021 Cumartesi Saat: 12:05 Saadet Partisi’nden gündemdeki "ittifak" iddialarına videolu bir yanıt geldi. Söz konusu videoda genel başkan Temel Karamollaoğlu, “İttifaklar seçim zamanı konuşulur” ifadesi yer aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60682ff0665ef752117b05f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Anne ve babalar dikkat! ''Cep''teki tehdidin adı TikTok İstanbul'da pompalı tüfekli düğün magandası kamerada! İstanbullular eve kapanınca, sokaklar turistlere kaldı Dansı yüzünden işinden olan spiker Hande Sarıoğlu yayında oryantal şov Alman polisi yaşlı Türk kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı! Kadıköy'deki 118 yıllık tarihi köşk harabeye döndü Sokağa çıkma yasağında İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri ortaya çıktı! Minik Hatice'nin sesini duyun: ''Ölmek istemiyorum!'' İstanbul'da silahlı market soygunu kamerada