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Saadet Partisi yeni ittifakın adını açıkladı

Saadet Partisi’nden gündemdeki "ittifak" iddialarına videolu bir yanıt geldi. Söz konusu videoda genel başkan Temel Karamollaoğlu, “İttifaklar seçim zamanı konuşulur” ifadesi yer aldı.

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