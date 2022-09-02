Anasayfa Video Galeriler Gündem Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video 02 Eylül 2022 Cuma Saat: 11:25 Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki 'İşsizlik var'. Ne işsizliği ya?" sözlerine Karamollaoğlu'nun seslendirdiği bir videoyla tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6311bdf2e2f7ea45d445a6a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düşük not veren öğretmenlerini dövüp ağaca bağladılar Eski eşini başını ezerek öldürmüştü, cinayetin nedeni kan dondurdu Levent Göktaş’ın yakalanmadan önce yazdığı mektup ortaya çıktı Bakan Akar: 'Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde mutlaka cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz' Otomobil köprü bariyerine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı İstanbul'da sokak ortasında kadına şiddet! Defalarca kafasına vurdu Türkiye'nin gururu göklerde! Selçuk Bayraktar'ın Hürkuş'taki kokpit görüntüleri yayınlandı Müşterilerini bıçaklayan marketçi mahallenin kabusu oldu Erdoğan ve Abdullah Gül'e canlı yayında şok suçlama