Saadet Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki 'İşsizlik var'. Ne işsizliği ya?" sözlerine Karamollaoğlu'nun seslendirdiği bir videoyla tepki gösterdi.

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