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  4. Saadet Partisi'nden 'Nebati' videosu: Göz var, izan var; ışıltı yok

Saadet Partisi'nden 'Nebati' videosu: Göz var, izan var; ışıltı yok

Saadet Partisi yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'gözlerimin içine bakar mısınız?' sözlerine ilişkin bir video yayınladı.

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