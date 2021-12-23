Anasayfa Video Galeriler Gündem Saadet Partisi'nden 'Nebati' videosu: Göz var, izan var; ışıltı yok Saadet Partisi'nden 'Nebati' videosu: Göz var, izan var; ışıltı yok 23 Aralık 2021 Perşembe Saat: 22:20 Saadet Partisi yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'gözlerimin içine bakar mısınız?' sözlerine ilişkin bir video yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c4cc1ca18862564424da33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da doğal gaz sızıntısı: 5 kişi zehirlendi Otobüs şoförü yolcuya bıçak çekti! CHP'li vekil kürsüde cüzdanını unuttu, AK Partili vekil bombayı patlattı Öğrencisini tekme tokat döven öğretmenin hapsi istendi Kadın hırsız çetesi marketi böyle soydu Karda frene basınca... Korkunç kaza kamerada! Tam kapanma uygulaması geri döndü! Ama bu sefer gönüllü Osman Kavala için flaş karar! İstanbul'da kar yağışı! Birçok ilçe beyaza büründü