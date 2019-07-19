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  3. 19 Temmuz 2019 23:41

Saadet Partisi'nden olay yaratacak 15 Temmuz videosu !

Saadet Partisi resmi sosyal medya hesabı, AK Partililerin FETÖ hakkındaki açıklamalarını içeren "15 Temmuz ve Ötesi" başlıklı olay yaratacak bir video paylaştı.

Video Galeri
Evin sulara gömülme anı görüntülendi
Evin sulara gömülme anı görüntülendi
Video Galeri
Alev alan araç az daha orman yangınına neden oluyordu
Alev alan araç az daha orman yangınına neden oluyordu
Video Galeri
İstanbul genelinde geniş çaplı ’Yeditepe Huzur’ uygulaması
İstanbul genelinde geniş çaplı ’Yeditepe Huzur’ uygulaması
Video Galeri
İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti
İki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti
Video Galeri
Asker uğurlama yemeği 45 kişiyi hastanelik etti
Asker uğurlama yemeği 45 kişiyi hastanelik etti
Video Galeri
AK Partili başkandan skandal ''30 Ağustos'' yorumu !
AK Partili başkandan skandal ''30 Ağustos'' yorumu !
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