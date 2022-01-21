Anasayfa Video Galeriler Gündem Saadet Partisi'nden sosyal medyaya damga vuran yeni video Saadet Partisi'nden sosyal medyaya damga vuran yeni video 21 Ocak 2022 Cuma Saat: 21:05 Saadet Partisi, sosyal medyada yayınladığı video ile ekonomik sorunlar ve iktidarın ekonomi yönetimi imalı bir dille eleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61eaf5e2cc901a48820f8013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, Sezen Aksu'yu hedef aldı: ''O dilleri koparmak bizim görevimiz'' Destici'den olay açıklama: ''Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştirirse...'' Kaza değil kabus! Seyir halindeki otomobile ok gibi saplandı Karne günü kahreden ölüm! İstanbul'da ''yağmacı hırsızlar'' kamerada Liseli Damla'nın intiharıyla ilgili flaş gelişme 19 yaşındaki kadın pilot tarihe geçti Bakan Özer'den ''Yarıyıl tatili uzayacak mı?'' sorusuna net yanıt Falezlere yapılan 7 katlı bina için yıkım kararı