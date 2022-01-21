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Saadet Partisi'nden sosyal medyaya damga vuran yeni video

Saadet Partisi, sosyal medyada yayınladığı video ile ekonomik sorunlar ve iktidarın ekonomi yönetimi imalı bir dille eleştirildi.

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