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  3. 29 Kasım 2019 23:50

Saadet Partisi'nden sosyal medyayı sallayan ''Efsane cuma'' paylaşımı

Hem mağazalarda hem de e-ticaret sitelerinde çok sayıdaki kategorilerde indirimlerin yapıldı "Efsane Cuma" hakkında bir video yayınlanarak "asgari ücretli için her gün kara" denildi.

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