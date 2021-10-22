Anasayfa Video Galeriler Gündem Saadet Partisi’nden Squid Game videosu: ''Game Over'' Saadet Partisi’nden Squid Game videosu: ''Game Over'' 22 Ekim 2021 Cuma Saat: 08:25 Saadet Partisi, Merkez Bankası’nın doları 9.50’ye çıkaran faiz kararını Squid Game dizisinden bir video ile eleştirdi. Videoda ekonomi yönetiminde tasfiye edilen isimler de yer alıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61724b650b724e21eb396263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çukur oyuncuları yeniden buluştu... İlk fragman geldi Camdaki Kız'da ''yasak aşk'' ifşa oldu Müge Anlı’daki ''cenazeyi çiçek gibi suladık'' itirafı kan dondurdu Zafer Partisi Lideri Özdağ, Esenler Belediyesi’nin Suriyeliler için verdiği şöleni protesto etti Afrika değil, Türkiye! Evden kaçan maymun ortalığı birbirine kattı Habertürk canlı yayınında dikkat çeken tepki Erdoğan açıkladı, su faturalarında yeni dönem başlıyor Angola Başbakan konuşurken, bakın Erdoğan ne tepki verdi Türkiye’nin en pahalı yolu