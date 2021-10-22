Saadet Partisi’nden Squid Game videosu: ''Game Over''

Saadet Partisi, Merkez Bankası’nın doları 9.50’ye çıkaran faiz kararını Squid Game dizisinden bir video ile eleştirdi. Videoda ekonomi yönetiminde tasfiye edilen isimler de yer alıyor.

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