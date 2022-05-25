Anasayfa Video Galeriler Gündem Saadet Partisi'nin Erdoğan'ın konuşmalarından hazırladığı ''yerli ve milli tekerleme'' olay oldu Saadet Partisi'nin Erdoğan'ın konuşmalarından hazırladığı ''yerli ve milli tekerleme'' olay oldu 25 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 08:10 Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu'nun soruları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından kesilen parçalarla hazırlanan 'Yerli ve Milli Tekerleme!' videosu yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628dba3a1fb1102eea2b9913" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denizli'de maden ocağında göçük! 1 kişi öldü İstanbul'da toplu intihar! 3 arkadaş bu notu yazıp... Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan ailesi TÜRGEV ve Ensar ile para kaçırıyor'' Kur'an kursundaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Antalya'da korku dolu anlar: İntihar etmek isteyen Rus turist böyle kurtarıldı Tuğba Ekinci cesur kıyafeti, kusursuz fiziği ve kalça dansıyla gençlere meydan okudu! Celal Şengör: Hz. İbrahim ve Hz. Musa diye bir peygamber yok Otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 4 ölü DEAŞ'ın bombacısı yakalandı! Çok sayıda gözaltı var