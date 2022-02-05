Anasayfa Video Galeriler Gündem Saadet yine bombayı patlattı: TÜİK kremi ürettiler! Saadet yine bombayı patlattı: TÜİK kremi ürettiler! 05 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 11:35 Saadet Partisi açıkladığı istatistiki verilerle eleştirilerin odağı olan TÜİK'i ''ti''ye alan "TÜİK kremi" videosunu sosyal medyadan yayınladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fe36e6092dcd1f06087253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayında iğrenç küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı İstanubl'daki gizemli kazıdan vahşet çıktı! ''Adam geberdi gitti zaten...'' Üç Kız Kardeş’in yayın tarihi belli oldu Türkiye bu görüntüleri konuşuyor: Polis şaka öyle yapılmaz böyle yapılır dedi Turistleri taşıyan küçük uçak düştü: 7 ölü Sinirlenip yol ortasında aracını yaktı Kamera hırsızı papağan kendi uçuşunu kameraya aldı İstanbul'da ''sosyetenin kafesine'' silahlı saldırı! Yaralılar var Aleyna Tilki'nin ''yataktan'' paylaşıp iddiaları yalanladı