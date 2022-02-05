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  4. Saadet yine bombayı patlattı: TÜİK kremi ürettiler!

Saadet yine bombayı patlattı: TÜİK kremi ürettiler!

Saadet Partisi açıkladığı istatistiki verilerle eleştirilerin odağı olan TÜİK'i ''ti''ye alan "TÜİK kremi" videosunu sosyal medyadan yayınladı.

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