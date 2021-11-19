Anasayfa Video Galeriler Gündem Saadet zinciriyle dudak uçuklatan vurgun! Binlerce mağdur var Saadet zinciriyle dudak uçuklatan vurgun! Binlerce mağdur var 19 Kasım 2021 Cuma Saat: 13:01 İzmir'de 83 kişinin gözaltına alındığı saadet zinciri operasyonunun detaylar ortaya çıktı. 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği, dolandırıcıların en az 60 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619775dea594c701a33ab8d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu Üyesi açıkladı; yasak ve kısıtlamalar yeniden gündeme gelir mi? Tartıştığı eşinin otomobilini taşla parçaladı Meksika'da dehşet! 9'u üst geçide asılı, 10 ceset bulundu AK Parti'den ''siyasal kriz'' açıklaması Ayıyı döven Türk! Kendisine saldıran ayıyı pişman etti Hadise'nin derin yırtmaçlı dansı olay oldu Pozitif olduğu için akrabasının HES kodunu kullanırken yakalandı Küçük çocuk dehşeti yaşamıştı; serbest bırakıldı Kulüp dizisi setinde ilginç anlar! Bu görüntüler olay oldu