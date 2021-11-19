Saadet zinciriyle dudak uçuklatan vurgun! Binlerce mağdur var

İzmir'de 83 kişinin gözaltına alındığı saadet zinciri operasyonunun detaylar ortaya çıktı. 3 bin 200 kişinin mağdur edildiği, dolandırıcıların en az 60 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

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