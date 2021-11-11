Anasayfa Video Galeriler Gündem Saakaşvili yaka paça hastaneye böyle götürüldü Saakaşvili yaka paça hastaneye böyle götürüldü 11 Kasım 2021 Perşembe Saat: 17:11 Gürcistan'da tutuklandıktan sonra açlık grevine başlayan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Rustavi’daki cezaevinden başkent Tiflis’teki Gldani cezaevi hastanesine yaka paça kaldırılma görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618d2491094779133a438d23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de de ekmeğe zam kapıda Türkiye'nin en ''kirli kentleri'' belli oldu! En kalabalık ve en kirli 3 il! 200 bin TL’ye satışa koyduğu arabasına galoşla biniyor, haftada bir gün kullanıyor Ortalık karıştı, Doğu Perinçek yayını terk etti Yankesici iş üstünde kameralara yakalandı Türkiye'nin ''en garip'' camisi! Aslında cami yok Haluk Levent, kuruşu kuruşuna hesap verdi Amanoslar'da dev operasyon Müge Anlı da ne diyeceğini bilemedi! Türkiye bu kadını konuşuyor