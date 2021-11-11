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Saakaşvili yaka paça hastaneye böyle götürüldü

Gürcistan'da tutuklandıktan sonra açlık grevine başlayan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin Rustavi’daki cezaevinden başkent Tiflis’teki Gldani cezaevi hastanesine yaka paça kaldırılma görüntüleri ortaya çıktı.

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