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  3. 10 Kasım 2019 11:20

Saat 09:05'te Türkiye'de hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında İstanbul'da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nın önünde toplanan kalabalık saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.

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